В «Торино» высказались о возможном выкупе прав на Миранчука у «Аталанты»

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти высказался о возможном выкупе прав на полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты». Напомним, российский хавбек находится в аренде в туринском клубе, он перебрался туда минувшим летом.

«Мы никогда не комментируем слухи о рынке. У нас еще много времени, чтобы подумать. Миранчук с нами, как минимум, до июня», — приводит слова Ваньяти портал «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в шести встречах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.