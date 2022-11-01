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Чемпионат Италии. Серия А

В «Торино» высказались о возможном выкупе прав на Миранчука у «Аталанты»

01 Ноября 2022 • 21:41 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
1 3.35 X 3.70 2 2.05
05.11 20:00

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти высказался о возможном выкупе прав на полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты». Напомним, российский хавбек находится в аренде в туринском клубе, он перебрался туда минувшим летом.

«Мы никогда не комментируем слухи о рынке. У нас еще много времени, чтобы подумать. Миранчук с нами, как минимум, до июня», — приводит слова Ваньяти портал «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в шести встречах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Давиде Ваньятти
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АТАЛАНТА НАПОЛИ
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