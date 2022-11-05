Спаллетти: «Пришлось потерпеть»

В матче тринадцатого тура итальянской Серии А «Наполи» продлил свою победную серию в чемпионате до девяти игр, обыграв в гостевом матче «Аталанту». Победа получилась волевой - счет открыли хозяева поля, но «Наполи» вернулся и вышел вперед еще в первом тайме. Наставник лидеров чемпионата Италии Лучано Спаллетти прокомментировал итоги матча.

- Сложный матч. Болельщики «Аталанты» создали очень непростую атмосферу, а команда давно уде стала серьезным соискателем наград. Нам пришлось потерпеть в этом матче, закрываться, как во втором тайме. Мы смогли выиграть, показав нужный футбол, - цитирует Спаллетти телеканал DAZN.