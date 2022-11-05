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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти признан лучшим тренером октября в чемпионате Италии

05 Ноября 2022 • 10:26 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
1 3.35 X 3.65 2 2.07
Через 8 ч. 15 мин.

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти был признан лучшим тренером октября в чемпионате Италии.

В прошлом месяце неаполитанцы выиграли пять матчей из пяти, забив в общей сложности 15 голов, а пропустив всего лишь четыре. На данный момент команда Спаллетти возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 32 очка в 12 турах.

Напомним, что в период с 2009 по 2014 год итальянский специалист возглавлял санкт-петербургский «Зенит», с которым дважды выигрывал чемпионат России.  

Свой следующий матч «Наполи» проведёт сегодня, 5 ноября, против «Аталанты». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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АТАЛАНТА НАПОЛИ
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