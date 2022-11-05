Спаллетти признан лучшим тренером октября в чемпионате Италии

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти был признан лучшим тренером октября в чемпионате Италии.

В прошлом месяце неаполитанцы выиграли пять матчей из пяти, забив в общей сложности 15 голов, а пропустив всего лишь четыре. На данный момент команда Спаллетти возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 32 очка в 12 турах.

Напомним, что в период с 2009 по 2014 год итальянский специалист возглавлял санкт-петербургский «Зенит», с которым дважды выигрывал чемпионат России.

Свой следующий матч «Наполи» проведёт сегодня, 5 ноября, против «Аталанты». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.