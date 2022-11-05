«Наполи» ушёл в отрыв, обыграв конкурентов из «Аталанты»

Лидеры Серии А «Аталанта» и «Наполи» встретились в центральном матче дня. В середине первого тайма Адемола Лукман забил с 11-метровой отметки. Гости тут же отыгрались после углового и навеса на голову Виктора Осимхена. Еще до перерыва Осимхен блеснул дриблингом и создал чудо-шанс для Эльифа Элмаса, который без помех пробил под перекладину. Йоаким Меле едва не сравнял счет, но кипер был на высоте. Добивание Лукмана - штанга.
2:1, «Наполи» оторвался от второго места уже на восемь очков.
Протокол игры
|(1:0) Лукман Адемола19'
|23'Осимхен Виктор (1:1)
|35'Элмас Эльиф (1:2)
Муссо Хуан•Толой Рафаэл•Демирал Мерих• 36'Скальвини Джорджио•Хатебур Ханс•Меле Йоаким•Коопмейнерс Теун•Эдерсон Хонорато•Пашалич Марио•Лукман Адемола•Хёйлунн Расмус
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ким Мин-Чжэ•Жуан Жезус•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Лосано Ирвинг•Осимхен Виктор•Элмас Эльиф
05 ноября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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