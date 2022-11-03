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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Кварацхелии рассказал, какие клубы интересовались игроком

03 Ноября 2022 • 22:27 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
1 3.40 X 3.70 2 2.05
05.11 20:00

Агент вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии поведал об интересе к своему клиенту.

Удачные выступления 21-летнего футболиста в нынешнем сезоне повлекли за собой слухи о возможном скором переходе в один из европейских топ-клубов, что, впрочем, неоднократно было опровергнуто официальными лицами. Однако агент Кварацхелии подтвердил правдивость сведений, распространившихся в прессе: «Большинство слухов об интересе немецких, английских и итальянских клубов – это правда. Представители всех этих стран действительно были заинтересованы в подписании», – заявил Кристиан Эмиль, ведущий дела грузинского игрока на трансферном рынке.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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АТАЛАНТА НАПОЛИ
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