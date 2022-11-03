Агент Кварацхелии рассказал, какие клубы интересовались игроком

Агент вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии поведал об интересе к своему клиенту.

Удачные выступления 21-летнего футболиста в нынешнем сезоне повлекли за собой слухи о возможном скором переходе в один из европейских топ-клубов, что, впрочем, неоднократно было опровергнуто официальными лицами. Однако агент Кварацхелии подтвердил правдивость сведений, распространившихся в прессе: «Большинство слухов об интересе немецких, английских и итальянских клубов – это правда. Представители всех этих стран действительно были заинтересованы в подписании», – заявил Кристиан Эмиль, ведущий дела грузинского игрока на трансферном рынке.