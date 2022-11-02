Кварацхелия: «Моим первым кумиром был Гути»

Молодой талант «Наполи» Хвича Кварацхелия назвал своего первого кумира среди футболистов.

«Криштиану Роналду – образец для подражания. Хотя моей первой любовью был Гути из «Реала». Когда я играл с друзьями в Тбилиси, мы носили белые футболки. Я написал его имя на спине», – приводит слова грузинского форварда Corriere dello Sport. Также Хвича отметил, что его мечтой является победа в Лиге чемпионов в составе «королевского» клуба.

В футболке «Наполи» Кварацхелия забил восемь голов при восьми ассистах в 17 матчах в рамках всех состязаний.

