Спортивный директор «Наполи»: «Сейчас мы не интересуемся игроками из России»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли высказался об интересе «партенопейцев» к футболистам из Российской премьер-лиги.

«Сейчас мы не интересуемся игроками из России. Зимой будет видно, возможен ли какой-либо трансфер», — рассказал функционер лидера Серии А в интервью Sport24. Напомним, что в составе «Наполи» выступает экс-вингер «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия.

В следующем туре неаполитанцы встретятся с ближайшим преследователем по турнирной таблице – «Аталантой». Игра пройдёт 5 ноября, а стартовый свистокназначен на 20:00 по московскому времени. Кварацхелия поединок пропустит.