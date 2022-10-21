Бывший селекционер «Анжи» рассказал, чем ему запомнились Самюэль Это'О и Роберто Карлос

Бывший селекционер «Анжи» Владислав Бондаренко поделился мнением о бывших игроках махачкалинского клуба — Самюэле Это'О и Роберто Карлосе.

Бондаренко считает камерунского форварда очень борзым футболистом, в отличии от бразильского защитника, который, по словам селекционера, является очень простым человеком.

«Борзый ли Это'О? Борзый! У него характер победителя, словами не разбрасывается. Ставит цель — и её добивается.

Чем запомнился Роберто Карлос? Вот у него пафоса ноль. Когда заглядывал в наш московский офис, болтали обо всём на свете. Например, рассказывал, как в «Реале» проводили свободное время», — цитирует Бондаренко «Спорт-Экспресс».

Напомним, Роберто Карлос выступал за «Анжи» в период с 2011 по 2012 год, а Это'О — с 2011 по 2013. Всего в футболке махачкалинского клуба камерунец провёл 73 матча, забив 36 голов и отдав 16 результативных передач. На счету бразильца пять мячей и три ассиста в 28 встречах.