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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший селекционер «Анжи» рассказал, чем ему запомнились Самюэль Это'О и Роберто Карлос

21 Октября 2022 • 09:44 Комментировать
Пари НН
...
Краснодар
22.10 14:00

Бывший селекционер «Анжи» Владислав Бондаренко поделился мнением о бывших игроках махачкалинского клуба — Самюэле Это'О и Роберто Карлосе.

Бондаренко считает камерунского форварда очень борзым футболистом, в отличии от бразильского защитника, который, по словам селекционера, является очень простым человеком.

«Борзый ли Это'О? Борзый! У него характер победителя, словами не разбрасывается. Ставит цель — и её добивается. 

Чем запомнился Роберто Карлос? Вот у него пафоса ноль. Когда заглядывал в наш московский офис, болтали обо всём на свете. Например, рассказывал, как в «Реале» проводили свободное время», — цитирует Бондаренко «Спорт-Экспресс».

Напомним, Роберто Карлос выступал за «Анжи» в период с 2011 по 2012 год, а Это'О — с 2011 по 2013. Всего в футболке махачкалинского клуба камерунец провёл 73 матча, забив 36 голов и отдав 16 результативных передач. На счету бразильца пять мячей и три ассиста в 28 встречах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Анжи Роберто Карлос Самюэль Это-О Владислав Бондаренко
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