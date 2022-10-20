Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не входит в планы «Пари НН». Ранее в СМИ появилась информация, что 53-летний специалист может возглавить «Пари НН». Помимо него, в список кандидатов входят Владислав Радимов и бывший наставник «Факела» Олег Василенко.

Инсайдер Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале, что в шорт-листе нижегородского клуба присутствует много фамилий, которые постоянно меняются. При этом журналист отметил, что Юрана в планах «Пари НН» нет.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер нижегородцев Михаил Галактионов в ближайшее время возглавит «Локомотив».