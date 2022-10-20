Юран рассказал о своём будущем в «Пари НН»

Бывший главный тренер ярославского «Шинника», подмосковных «Химок», новосибирской «Сибири» и многих других российских и зарубежных клубов Сергей Юран высказался по поводу слухов о том, что он является потенциальным кандидатом на пост наставника «Пари Нижнего Новгорода».

«Во-первых, впервые от вас это услышал, там Галактионов еще работает, а во-вторых, куда он собрался? В «Локомотив» или в «Зенит»? Не знаю», - приводит слова специалиста «Спорт День За Днём».

Юран отметил, что на текущий момент у всех клубов РПЛ, кроме «железнодорожников», есть постоянные наставники. Вести подобного рода разговоры в данный момент некорректно.