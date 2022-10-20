Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран рассказал о своём будущем в «Пари НН»

20 Октября 2022 • 21:52 Комментировать
Пари НН
...
Краснодар
22.10 14:00

Бывший главный тренер ярославского «Шинника», подмосковных «Химок», новосибирской «Сибири» и многих других российских и зарубежных клубов Сергей Юран высказался по поводу слухов о том, что он является потенциальным кандидатом на пост наставника «Пари Нижнего Новгорода».

«Во-первых, впервые от вас это услышал, там Галактионов еще работает, а во-вторых, куда он собрался? В «Локомотив» или в «Зенит»? Не знаю», - приводит слова специалиста «Спорт День За Днём».

Юран отметил, что на текущий момент у всех клубов РПЛ, кроме «железнодорожников», есть постоянные наставники. Вести подобного рода разговоры в данный момент некорректно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Чемпионат России Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Октября
23:08 · Кубок России
Осинькин: «Сегодня в нашем исполнении был нормальный матч»
23:07 · Кубок России
Семак объяснил обратную замену Мостового
22:56 · Кубок России
Сергеев сообщил, что «Зенит» не выполнил задачу на матч с «Крыльями Советов»
22:51 · Россия. Премьер-лига
Талалаев поведал, что отказал нескольким клубам РПЛ
22:43 · Кубок России
Талалаев отказал нескольким клубам РПЛ после ухода из «Ахмата»
22:34 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили прокомментировал перепалку Абаскаля и Федотова
22:28 · Кубок России
Мостовой разгневался из-за обратной замены Семака
22:26 · Кубок России
Точилин: «Надо принять результат и смотреть вперёд»
22:26 · Кубок России
Ганчаренко: «По-моему, удаляли или показывали жёлтые всем, кто пробегал рядом»
22:15 · Кубок России
Григорий Иванов: «Потасовку устроил арбитр»
22:05 · Россия. Премьер-лига
Байрамян – о Комличенко: «Уже как минимум четыре пенальти не поставили»
21:57 · Кубок России
Ганчаренко: Влут? С такими травмами вылетают до конца года
21:52 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал о своём будущем в «Пари НН»
21:45 · Кубок России
Ганчаренко высказался о победе над «Сочи»
21:35 · Кубок России
Форвард «Урала» Каштанов нецензурно отреагировал на удаление
Все новости
Рекомендуем