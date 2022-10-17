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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ионов рассказал, когда вернётся на поле

17 Октября 2022 • 12:04 Комментировать
Пари НН
...
Краснодар
22.10 14:00

Вингер «Краснодара» Алексей Ионов рассказал о своём состоянии после полученной травмы в поединке Российской премьер-лиги против «Ростова».

«Я хорошо себя чувствую, все нормально. Когда вернусь на поле? Уже очень скоро», — заявил полузащитник национальной команды России в интервью изданию «РБ Спорт». Напомним, что Ионов получил повреждение на прошлой неделе и не сыграл с «Ахматом» в минувшем туре чемпионата.

«Краснодар» потерпел второе поражение подряд в домашней встрече с грозненским клубом, однако сохранил пятую строчку в таблице Российской премьер-лиги. После 13 туров на счету «быков» 21 балл.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Алексей Ионов
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