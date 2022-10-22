​Каккоев выругался после удаления

Программу четырнадцатого тура чемпионата России в субботу открыли «Пари НН» и «Краснодар». «Быки» Александра Сторожука смогли взять реванш за кубковое поражение и победили со счётом 2:0.

По ходу игры сразу два футболиста нижегородской команды были удалены. В концовке красную карточку схлопотал Никита Каккоев. После ухода с поля футболист выругался в подтрибунном помещении.

«Клоуны», - сказал Каккоев, после чего добавил несколько ругательных слов.

Стоит напомнить, что недавно за ругательства в подтрибунном помещении в адрес судьи был дисквалифицирован Джон Кордоба. Никита Каккоев тоже может столкнуться с санкциями, если будет доказано, что он оскорблял арбитров.