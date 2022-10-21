Журналист рассказал о том, как к Хайкину относятся в Норвегии

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт рассказал о том, как в стране относятся к российскому вратарю «Будё-Глимт» Никите Хайкину.

По словам журналиста, 27-летний голкипер очень популярен в клубе, а болельщики довольны его игрой. Также Сальтведт перечислил сильные стороны российского футболиста.

«Прежде всего, он очень эффективно блокирует удары, а также отлично играет ногами. Тем не менее его довольно прогрессивный стиль игры иногда приводит к серьёзным ошибкам, но это цена того, что он настроен играть в атаку», — приводит слова журналиста Sport24.

Сальтведт не смог сделать однозначный выбор между Хайкиным и вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым, отметив лишь, что во всём мире знают лишь об одном топовом российском голкипере — это Акинфеев.

Напомним, что Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с марта 2019 года. Ранее он защищал ворота израильских клубов «Хапоэль» и «Бней-Иегуда».