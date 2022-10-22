Сперцян: «Тяжёлая игра»

В матче четырнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодар» обыграл в гостевом матче «Пари НН», забив сопернику два безответных мяча. События матча прокомментировал Эдуард Сперцян, который считает, что победа далась его команде непросто, несмотря на численное большинство.

- Самое главное, что победили. Игра была интересная и очень тяжёлая. Даже играя в большинстве чувствовали, что очень непросто. Выиграли благодаря тому, что у нас сильная команда, - заявил полузащитник в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре будет, однако, ещё тяжелее - «Краснодар» ждет матч с «Зенитом».