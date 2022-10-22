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Сперцян: «Тяжёлая игра»

22 Октября 2022 • 21:35 Комментировать
Пари НН
0:2
Краснодар
окончен

В матче четырнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодар» обыграл в гостевом матче «Пари НН», забив сопернику два безответных мяча. События матча прокомментировал Эдуард Сперцян, который считает, что победа далась его команде непросто, несмотря на численное большинство.

- Самое главное, что победили. Игра была интересная и очень тяжёлая. Даже играя в большинстве чувствовали, что очень непросто. Выиграли благодаря тому, что у нас сильная команда, - заявил полузащитник в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре будет, однако, ещё тяжелее - «Краснодар» ждет матч с «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эдуард Сперцян Пари НН
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