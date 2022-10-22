Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу «быков» над «Пари НН».

«Тяжело сказать, на что способен «Краснодар» в этом сезоне. Были матчи, где «быки» должны были брать свои очки спокойно и продолжать бороться за высшие места. Сейчас ситуация чуть-чуть изменилась. Сейчас «Краснодар» победил команду, у которой сейчас спад. Но «Нижний» всегда старается играть, особенно дома. Для «Краснодара» эта победа - это хорошо. А что дальше будет - посмотрим.

Уверенности в том, что «Краснодар» будет показывать хорошую игру, нет. Команда бьётся. Но вот похожая ситуация у «Ростова». То прогресс, то спад. «Краснодар» то побеждает, то начинает серию без побед. Стабильности нет. За медали они будут бороться, думаю. Сейчас идёт только первый круг, а потом все может поменяться. Но бороться за медали будут, это однозначно», - сказал Деменко.