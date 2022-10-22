Ахметов и Кордоба забили, Майга и Каккоев удалились: «Краснодар» победил «Пари НН» на выезде и прервал безвыигрышную серию

«Пари НН» и «Краснодар» встретились в Нижнем Новгороде второй раз за четыре дня.

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Прямая красная карточка Каккоева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Красная карточка Майга (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 0:1. Гол Ильзата Ахметова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

За последний месяц «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар» сыграли друг с другом третий матч. До этого две такие встречи прошли в рамках группового этапа Кубка России. Там команды обменялись домашними победами. «Быки» обыграли волжан в конце сентября (2:0) и уступили им три дня назад (0:1). Что касается прошлого сезона, то тогда «Краснодар» в чемпионате победил на выезде у «Нижнего Новгорода» 4:1, а в родных стенах сыграл с ним вничью 0:0.

Если рассматривать чисто Премьер-лигу, то в текущем сезоне оба соперника подошли к очному матчу на фоне безвыигрышных серий. «Пари НН» до этого не побеждал в четырёх играх подряд – при этом он в гостях сыграл в ничью с «Торпедо», а дома уступил «Оренбургу», «Спартаку» и «Зениту». «Краснодар» же не имел трёхматчевый беспобедный ряд – он на выезде поделил очки с «Крыльями Советов», после чего проиграл в гостях «Ростову» и дома «Ахмату».

Возможно, нижегородцы обеспокоены вероятным грядущим уходом с поста главного тренера в «Локомотив» Михаила Галактионова. Но трудно залезть в головы футболистам, поэтому оставим такое предположение за скобками. Обратимся непосредственно к отчётному матчу. «Краснодар» начал его спокойно в атаке, хозяева пару раз отметились впереди в контрответах. Шильцов головой не попал в створ, а Рыбчинский не застал Сафонова врасплох плотным ударом.

Впрочем, на семнадцатой минуте врасплох был застигнута нижегородская оборона. Защитники хозяев недооценили напор Кордобы, который справа возле лицевой продавил Каккоева и убрал мяч от Агапова, а дальше выкатил его свободному Ахметову, поразившему, по сути, пустую цель (0:1). Гости продолжили владеть мячом, но без моментов, а нижегородцы увеличили количество своих ударов. Каккоеву и Пенчикову не хватило точности, Янсане не переиграл Сафонова.

Начало второго тайма обернулось для «Пари НН» удалением: Майга наступил на ногу Сперцяну и получил вторую жёлтую карточку. Нижегородцам приходилось нелегко, «Краснодар» поддавливал. В частности, Кордоба пожонглировал мячом перед чужой вратарской, однако пробил не очень страшно в направлении Гойло. Где-то около шестидесятой минуты гости сами начали проседать, и уже Сафонов отразил тревожный удар Сулейманова с прострела Пенчикова. Но ресурсов для крупномасштабного давления у волжан не оказалось.

Не суждено было подопечным Михаила Галактионова уйти от поражения. В концовке у хозяев произошло ещё одно удаление. В центре поля Кордоба толкнул Каккоева, а тот, падая, специально ударил Джона ногой по ноге. Арбитр Казарцев посмотрел видеоповтор и предъявил Каккоеву красную карточку. В добавленное время гости провели свой второй гол. Мацукатов примерно с линии штрафной не попал в створ, вскоре Сперцяну отличиться помешал Гойло, но чуть позже вышедший один на один Кордоба послал мяч в сетку (0:2). «Краснодар» прервал трёхматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России, а у «Пари НН» таковая продлилась до пяти встреч (там одна ничья окаймлена двумя поражениями с обеих сторон).

Кирилл Иванцов