В «Пари НН» заявили, что Галактионов готовит команду к матчу с «Краснодаром»

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов высказался о возможном уходе главного тренера команды Михаила Галактионова в «Локомотив».

«По поводу Михаила Галактионова у меня нет комментариев. К матчу с «Краснодаром» команду готовит именно он. Михаил на контракте, он работает», — приводит слова Кудряшова Sport 24.

Функционер заявил, что люди берут информацию непонятно откуда, но если Галактионов уйдет, то об этом будет объявлено.

Ранее сообщалось, что 38-летний специалист в ближайшее время возглавит «Локомотив».

«Пари НН» примет «Краснодар» 22 октября в рамках 14-го тура чемпионата России, начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.