Измайлов – о поражении «Краснодару»: «Не совсем справедливый результат»

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов высказался об итогах матча 14 тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».

Напомним, что нижегородский клуб уступил со счётом 0:2. «Работу судей мы не комментируем. Наша команда, все игроки бились, создавали моменты. Вдесятером и вдевятером у нас получались моменты по игре. Не совсем справедливый результат, но он есть», – заявил функционер в интервью «Спорт-Экспрессу». По словам Измайлова, решение о подаче заявления в ЭСК РФС будет приниматься после пересмотра спорных моментов внутри коллектива.

Домашняя неудача против «Краснодара» оставила «Пари НН» на 11-й строчке в таблице Российской премьер-лиги. На счету команды 13 очков.

