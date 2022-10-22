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Измайлов – о поражении «Краснодару»: «Не совсем справедливый результат»

22 Октября 2022 • 17:40 Комментировать
Пари НН
0:2
Краснодар
окончен

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов высказался об итогах матча 14 тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».

Напомним, что нижегородский клуб уступил со счётом 0:2. «Работу судей мы не комментируем. Наша команда, все игроки бились, создавали моменты. Вдесятером и вдевятером у нас получались моменты по игре. Не совсем справедливый результат, но он есть», – заявил функционер в интервью «Спорт-Экспрессу». По словам Измайлова, решение о подаче заявления в ЭСК РФС будет приниматься после пересмотра спорных моментов внутри коллектива.

Домашняя неудача против «Краснодара» оставила «Пари НН» на 11-й строчке в таблице Российской премьер-лиги. На счету команды 13 очков.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Равиль Измайлов Пари НН
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