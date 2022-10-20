Алтухов – о бойкоте из-за Fan ID: «Если ты преданный болельщик, то всегда будешь вместе с командой»

Депутат Госдумы Сергей Алтухов поделился своим мнение о бойкоте посещения футбольных матчей активными фанатами клубов РПЛ.

«Я сейчас не понимаю, в чем причины подобного «саботажа», почему представители активного фанатского сообщества не принимают новые правила игры? Давайте ответим на вопрос: что из нововведений плохо с точки зрения безопасности?» - приводит слова Алтухова «Спорт-Экспресс».

«Я полностью уверен, что если ты преданный болельщик, то всегда будешь вместе с командой. В каком бы положении — на взлете или в кризисе — она ни находилась бы. Думаю, в ближайшее время все сделают паспорта болельщика и вернутся на стадионы», - добавил политик.

Свой протест против введения системы выражают фанаты 15 из 16 клубов чемпионата России, исключение составляют только болельщики «Ахмата». Некоторые клубы поддержали данное решение: так, ЦСКА и московское «Торпедо» решили ввести мораторий на продажу абонементов на сектора активных болельщиков, а «Локомотив» дополнительно накрыл часть Южной трибуны своего стадиона баннером с числом 12.