Бубнов назвал победителя матча «Пари НН» - «Краснодар»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в данный момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился прогнозом на матч 14-го тура Премьер-лиги между «Пари НН» и «Краснодаром».

«1:0. В Кубке «Краснодар» проиграл «Пари НН» оптимальным составом. Нижегородцы знают, как играть против «быков», и в очередной раз это докажут», - передает слова аналитика Sportbox.

Встреча состоится сегодня, 22 октября, на стадионе в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Подробная текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, а «Пари НН» располагается на 11-й строчке.