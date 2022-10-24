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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Каккоева не накажут за ругательства после удаления

24 Октября 2022 • 12:50 Комментировать
Пари НН
0:2
Краснодар
окончен

На выходных «Пари НН» встречался с «Краснодаром». На последних минутах красную карточку получил защитник нижегородской команды Никита Каккоев. После удаления футболист выругался в подтрибунном помещении, что попало на камеру. Впрочем, Каккоев не будет наказан по примеру Джона Кордобы. Об этом рассказал Артур Григорьянц, возглавляющий КДК РФС.

«С чего вы взяли, что это высказывание было направлено в сторону судей? В данной записи вряд ли можно установить адресность этого выражения», - высказался Григорьянц, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

По словам Григорьянца, КДК не будет рассматривать эпизод с Никитой Каккоевым.

Напомним, что «Краснодар» обыграл «Пари НН» на выезде со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Артур Григорьянц Никита Каккоев Пари НН
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