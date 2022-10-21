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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев — об изоляции России в спорте: «Хватит питаться иллюзиями, мы вернёмся нескоро»

21 Октября 2022 • 14:39 Комментировать (1)
Пари НН
...
Краснодар
Через 22 ч. 32 мин.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отстранении российских команд от всех международных турниров.

По мнению журналиста, Россию вернут в Европу ещё нескоро, поэтому Губерниев призвал всех перестать питаться иллюзиями.

«С моей точки зрения, выступать мы будем нескоро. Никаких надежд на улучшение нет. Хватит питаться иллюзиями. Мы вернёмся нескоро. Касается не только футбола, а спорта в целом», — приводит слова Губерниева Sport24.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных соревнований. Кроме того, ФИФА разрешила легионерам, выступающим в нашей стране, приостановить действие контрактов со своими клубами в одностороннем порядке до лета следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Volond
21 Октября 2022 в 14:40
Адекватные вещи заговорил, ну надо же
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