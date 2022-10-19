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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов раскритиковал Сафонова за игру с «Ахматом»

19 Октября 2022 • 11:52 Комментировать
Краснодар
2:3
Ахмат
окончен

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился мнением об игре голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в матче 13-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:3).

Габулов считает, что ошибки 23-летнего Сафонова в этой встрече привели к двум пропущенным мячам его команды. 

«35 минута. Гол Тимофеева. Мяч направлялся не очень сильно, щекой из-за пределов штрафной. Да, был отскок, но Матвей принял решение падать и пытался одной рукой отбить мяч. Хотя, у него было время, чтобы переместиться и сработать двумя руками. В моменте с победным голом Олейникова в компенсированное время Матвей опять допустил ошибку. Сафонов неправильно выбрал позицию», — приводит слова Габулова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне вратарь провёл в составе «быков» 15 матчей, пропустив в них 22 мяча и пять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. После 13 туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Краснодар» располагается на пятом месте в турнирной таблице с 21 набранным очком в своём активе. Свой следующий матч команда Сафонова проведёт 22 октября против «Пари НН». Начало — в 14:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Габулов Ахмат Матвей Сафонов
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