Стали известны возможные преемники Галактионова в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов покинет свой нынешний клуб, сообщает Metaratings.

По информации источника, в качестве потенциальной замены 38-летнему специалисту руководство нижегородцев рассматривает Сергея Юрана, Олега Василенко и Владислава Радимова. Напомним, ранее Юран работал в «Химках», Василенко — в «Факеле», а «Радимов» тренировал «Зенит-2».

Ранее сообщалось, что Галактионов близок к тому, чтобы возглавить московский «Локомотив».

После 13 туров «Пари НН» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Свой следующий матч нижегородцы проведут 22 октября против «Краснодара». Начало — в 14:00 по московскому времени.