Лепёхин: «Радимову по силам показать хороший результат в «Пари НН»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о возможном назначении Владислава Радимова на пост наставника «Пари НН».

«Думаю, что у него хватит опыта для такой работы, он играл на высоком уровне, работал с сильными тренерами. Ему вполне по силам показать хороший результат в «Пари НН», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

Экс-игрок заявил, что был бы рад увидеть Радимова наставником команды Российской премьер-лиги, хотелось бы, чтобы у него получилась хорошая тренерская карьера.

Ранее сообщалось, что Михаил Галактионов может покинуть «Пари НН» и возглавить московский «Локомотив».