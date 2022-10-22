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Спортивный директор «Пари НН» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»

22 Октября 2022 • 16:32 Комментировать
Пари НН
0:2
Краснодар
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Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов раскритиковал судейские решения в матче Российской премьер-лиги против «Краснодара».

«Уважительно отношусь к арбитру Казарцеву, однако было много спорных решений. Решения странные и непонятные. Все было с большими паузами, из-за чего команды и трибуны завелись. К сожалению, не понимаю, какие факторы повлияли на такое судейство. Мне об этом судить сложно», – заявил функционер в интервью Sport24.

В качестве примера Кудряшов привёл непоказанные жёлтые карточки игрокам соперника, а именно Сергею Волкову и Джону Кордобе. По словам спортивного директора, решение о подаче обращения в ЭСК РФС будет приниматься внутри клуба позже.

Напомним, что «Пари НН» уступил со счётом 0:2 и остался на 11-й строчке в таблице Российской премьер-лиги.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Кудряшов Пари НН
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