Матыцин – о Fan ID: «Персонализация пользователей – это норма»

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказал своё мнение относительно электронного документа, необходимого для посещения футбольных матчей.

«Персонализация пользователей – это норма, которая уже вошла в нашу жизнь во многих сферах», - приводит слова Матыцина официальный сайт Министерства спорта РФ.

Политический деятель отметил, что в дальнейшем деятельность должна быть направлена на улучшение данной системы.

Также были приведены конкретные цифры – так, на текущий момент уже оформлено более чем 300000 соответствующих документов. Показатель по отказам составляет 0,009%.

Ранее против Fan ID высказывались многие футбольные специалисты и болельщики. В чемпионате России активные фанаты почти всех клубов объявили бойкот в связи с введением данной системы.