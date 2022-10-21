Гендиректор «Пари НН»: «Думаю, что в ближайшее время мы увидим Стоцкого на поле»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов поделился информацией о восстановлении защитника Дмитрия Стоцкого.

«Травма у Дмитрия Стоцкого не такая серьезная. Думаю, что в ближайшее время мы увидим Дмитрия на поле», — цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».

Функционер заявил, что очень ждет скорейшего возвращения игрока на поле, медицинский штаб работает над этим.

В нынешнем сезоне 32-летний Стоцкий принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три результативные передачи.

В матче 14-го тура «Пари НН» примет на своем поле «Краснодар», встреча пройдет 22 октября в 14:00 по мск.