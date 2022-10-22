«Краснодар» назвал стартовый состав на матч с «Пари НН»

В скором времени начнется поединок 14-го тура чемпионата России между «Пари НН» и «Краснодаром». Тренерские штабы определились со стартовыми составами на предстоящую встречу.

«Пари НН»: Гойло, Пенчиков, Каккоев, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Рыбчинский, Шильцов, Михайлов, Майга, Янсане.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ахметов, Сперцян, Баньяц, Пина, Кордоба, Олусегун.

Матч состоится на стадионе в Нижнем Новгороде и начнется в 14:00 по московскому времени. Liveresult.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Перед этим матчем хозяева занимают 11-е место в турнирной таблице, а гости располагаются на пятой строчке.