Агент Волкова — о «Химках»: Если от этого будет польза, пусть хоть гуськом ходят, хоть хороводы водят

Агент Виталий Леднев, представляющий интересы защитника «Химок» Захара Волкова, ответил на вопрос о хороводах подмосковного клуба.

«Нравится ли Захару водить хороводы? Ха-ха, это что-то в новинку для него. У Захара такое в первый раз. Если оно когда-то приносило результат, почему бы нет», — заявил Леднев «РБ Спорту».

Агент отметил, что пока это не приносит результата, но если от этого будет какая-то польза, то пусть занимаются чем угодно.

В нынешнем сезоне 25-летний Волков провел семь матчей во всех турнирах, получил три желтых и одну красную карточку.

Подмосковный клуб располагается на 15-й сточке РПЛ, набрав 8 очков после 12-ти матчей.