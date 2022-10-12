Тихий — о своем отстранении: «Все вопросы надо задавать моему юристу»

Капитан подмосковных «Химок» Дмитрий Тихий высказался о своём отстранении от тренировок с основным составом коллектива.

«Я пока ничего не могу говорить по этой ситуации. Все вопросы надо задавать моему юристу», — заявил защитник, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Напомним, что ранее появилась информация об отстранении трёх футболистов «Химок». Помимо Тихого в немилость тренеру Спартаку Гогниеву попали Брайн Идову и Илья Камышев.

Тихий выступает за подмосковный клуб с 2019 года. В текущей кампании он провёл десять матчей в рамках всех состязаний.

