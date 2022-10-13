Юран: У Давыдова было запредельное желание вернуться в футбол

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран поделился информацией о состоянии нападающего подмосковного клуба Дениса Давыдова.

«У меня были на него планы, и я хотел поступательно его ставить в состав. У него было запредельное желание вернуться. Но, к сожалению, я уже не в «Химках», — приводит слова Юрана Sport 24.

По мнению специалиста, Давыдов выпал из футбола на пять лет, но у него есть навык работы с мячом, просто ему нужно набрать необходимую физическую форму.

Напомним, 27-летний форвард перешел в «Химки» минувшим летом на правах свободного агента. В этом сезоне Давыдов принял участие в одном матче Фонбет Кубка России, в котором не отметился результативными действиями.