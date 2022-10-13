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Юран: У Давыдова было запредельное желание вернуться в футбол

13 Октября 2022 • 17:57 Комментировать
Химки
...
Факел
15.10 14:00

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран поделился информацией о состоянии нападающего подмосковного клуба Дениса Давыдова.

«У меня были на него планы, и я хотел поступательно его ставить в состав. У него было запредельное желание вернуться. Но, к сожалению, я уже не в «Химках», — приводит слова Юрана Sport 24.

По мнению специалиста, Давыдов выпал из футбола на пять лет, но у него есть навык работы с мячом, просто ему нужно набрать необходимую физическую форму.

Напомним, 27-летний форвард перешел в «Химки» минувшим летом на правах свободного агента. В этом сезоне Давыдов принял участие в одном матче Фонбет Кубка России, в котором не отметился результативными действиями.  

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Денис Давыдов
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