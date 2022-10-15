Скончался человек, основавший воронежский «Факел»

В возрасте 88 лет ушел из жизни Виктор Скачилов - человек, который основал современный воронежский «Факел». Уроженец Сибири являлся доктором технических наук, который приложил руку к созданию немалого количества ракетных двигателей. Он работал в Конструкторском бюро химической автоматики, в ведение которого в 1977 году был передан футбольный коллектив, получивший современное название «Факел».

- Выражаем глубокие соболезнования родным, близким Виктора Николаевича и всем болельщикам футбольного клуба «Факел». Невозможно подобрать слова, чтобы описать горечь нашей утраты, - гласит сообщение пресс-службы клуба.