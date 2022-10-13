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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Химках» прокомментировали слухи о возможном увольнении Гогниева

13 Октября 2022 • 14:55 Комментировать
Химки
...
Факел
15.10 14:00

Спартак Гогниев является уже третьим тренером «Химок» по ходу нынешнего сезона. Ходят слухи, что в подмосковном клубе снова задумались о возможной смене рулевого команды. Комментарий на этот счёт дал Николай Оленев, который не так давно занял должность генерального директора «Химок».

«Зачем верить очередным слухам? Нет абсолютно никаких обсуждений по поводу ухода Спартака Гогниева из «Химок», - сказал Оленев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

На текущий момент «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находятся в зоне прямого вылета. Ближайший матч команда проведёт 15 октября – против «Факела».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев Николай Оленев
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ХИМКИ ФАКЕЛ
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