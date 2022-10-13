В «Химках» раздумывают над увольнением Гогниева и возвращением Юрана

Руководство «Химок» раздумывает над отставкой главного тренера команды Спартака Гогниева, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, у 41-летнего специалиста сложились напряжённые отношения с целой группой игроков. Отмечается, что если Гогниев покинет команду, то руководство подмосковного клуба может вернуться к кандидатуре Сергея Юрана, который ранее уже работал в «Химках» и был уволен в начале августа нынешнего года.

Напомним, Гогниев приступил к работе с химчанами в начале сентября. Под его руководством команда успела провести пять матчей в чемпионате России, проиграв четыре из них и один раз добыв ничью. После 12 туров текущего розыгрыша РПЛ «Химки» набрали восемь очков и расположились на 15-й строчке турнирной таблицы.