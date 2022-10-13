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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Химках» раздумывают над увольнением Гогниева и возвращением Юрана

13 Октября 2022 • 14:36 Комментировать
Химки
...
Факел
15.10 14:00

Руководство «Химок» раздумывает над отставкой главного тренера команды Спартака Гогниева, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, у 41-летнего специалиста сложились напряжённые отношения с целой группой игроков. Отмечается, что если Гогниев покинет команду, то руководство подмосковного клуба может вернуться к кандидатуре Сергея Юрана, который ранее уже работал в «Химках» и был уволен в начале августа нынешнего года.

Напомним, Гогниев приступил к работе с химчанами в начале сентября. Под его руководством команда успела провести пять матчей в чемпионате России, проиграв четыре из них и один раз добыв ничью. После 12 туров текущего розыгрыша РПЛ «Химки» набрали восемь очков и расположились на 15-й строчке турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Спартак Гогниев
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