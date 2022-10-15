Гогниев на грани отставки: «Химки» явили ничью с «Факелом», не выиграв 9-й матч подряд в РПЛ и 12-й во всех турнирах

«Факелу» с тринадцатого места в тринадцатом туре чемпионата России довелось гостить в ближнем Подмосковье.

Набирая свои очки по крупицам, «Факел» позволяет себе балансировать над зоной прямого вылета. Команда из Воронежа в этом сезоне РПЛ чаще всех играет вничью. Семи нейтральных результатов и одной победы за двенадцать туров ей хватало для того, чтобы идти на тринадцатом месте. Не сказать, что воронежцы были вдохновлены домашней ничьей в прошлом туре против «Зенита», но для аутсайдера то был явно неплохой результат.

А вот у «Химок» ситуация хуже. Начали-то они чемпионат нормально, однако внезапная отставка Сергея Юрана стала водоразделом, после которого подмосковная команда лишь раз сыграла вничью в восьми матчах РПЛ, а в остальных случаях проиграла. В Кубке химчане тоже ничего не выиграли за три тура группового этапа. При этом накопленный ранее очковый багаж ещё держал «Химки» на предпоследнем месте таблицы чемпионата.

Воронежцы в отчётном матче сделали ставку на первые минуты, проведя их достаточно активно. На четвёртой минуте с левого угла вратарской после заброса пробил Аппаев, и в дело пришлось вступать Гудиеву. Ещё Гонгадзе здорово доставил мяч в штрафную с правого фланга, Акбашев готовился это замкнуть, но его успел опередить Глушаков. Гости всё-таки не дожали до быстрого гола своего соперника, который постепенно стал осваиваться на родном стадионе.

В частности, Руденко в контратаке убрал мяч влево и пробил со средней дистанции по центру ворот – Свинов должен был справиться и справился. Отбил, правда, перед собой, но его подстраховал защитник. Чуть позже Мирзов типа пробил слева с острого угла, и рикошеты от Морозова и Свинова увели мяч на корнер. Потом Мирзов после фирменного «гогниевского» хоровода в чужой штрафной на подаче углового пальнул с подбора выше и чуть правее перекладины.

В ответной, грубо говоря, атаке один на один с Гудиевым оказался Аппаев, но мяч тогда скакал по газону, и Хызыр также не смог попасть в створ. На 42-й минуте Зуев с левого полуфланга со штрафного, заработанного Мирзовым, закрутил мяч рядом с ближней штангой мимо ворот. В целом первый тайм прошёл в равной игре, отдать кому-то предпочтение было трудно. Встречались две команды из зон стыков и вылета – логично, что никто не хотел никому уступать.

На второй тайм с мыслями о быстром голе вышли химчане. Мирзов слева покатил к лицевой на Ломовицкого, а тот сохранил мяч в поле и отдал его Садыгову, который не попал в ближний угол. С рубежа часа игры стала возникать опасность у других ворот. Гонгадзе слева с острого угла не переиграл Гудиева, а Максимов сходу после короткого паса Акбашева промахнулся мимо цели.

«Химки» эксплуатировали дальние удары, тогда как Аппаев замкнул прострел в створ из офсайда, а в другой ситуации после очередной попытки Хызыра забить хозяев выручил Гудиев. Мог вырвать победу для хозяев Долгов, но не попал в левый угол после выката справа от Руденко. Итог – 0:0. Для «Факела» это восьмая ничья в чемпионате, а «Химки» не выиграли девятый матч подряд в РПЛ и двенадцатый кряду с учётом Кубка. Гогниев – на грани отставки. Отстранение Идову, Тихого и Камышева не помогло химчанам добиться победы дома над прямым конкурентом.

Кирилл Иванцов