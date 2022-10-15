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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гогниев на грани отставки: «Химки» явили ничью с «Факелом», не выиграв 9-й матч подряд в РПЛ и 12-й во всех турнирах

15 Октября 2022 • 15:53 Комментировать
Химки
0:0
Факел
окончен

«Факелу» с тринадцатого места в тринадцатом туре чемпионата России довелось гостить в ближнем Подмосковье.

Протокол игры  
Химки0:0Факел
Гудиев ВиталийЗуев Александр 82' (Главчич Неманья ( 82') Волков Захар  52'Чежия Ираклий  80'Ломовицкий АлександрГулиев Аяз  9' 82' (Казанцев Данил ( 82') Руденко Александр АлександровичМагомедов БуттаМирзов РезиуанГлушаков Денис 85' (Никитин Алексей ( 85') Садыгов Илья 55' (Долгов Александр ( 55')
Запасные: Боженов КириллДанилкин ЕгорЧёрный АртурГбане Роман МориЛантратов ИльяМалыхин ДмитрийМитрюшкин Антон
Свинов ИльяМорозов ЕвгенийБожин Сергей  60'Суслов Кирилл  90'Мастерной ВладиславКалинин Игорь  52'Мендель АндрейКвеквескири Ираклий 71' (Дмитриев Олег ( 71') Акбашев РоманГонгадзе Георгий 63' (Максимов Максим ( 63') Аппаев Хызыр 84' (Альшин Ильнур ( 84')
Запасные: Дашаев АсланЧеров ВасилийШаваев АлиханСмирнов МихаилГородовой АлексейМагаль РусланИвахнов МатвейШляков ЕвгенийЧерняков Даниил
15 октября. Стадион "Арена Химки" (Химки).

Набирая свои очки по крупицам, «Факел» позволяет себе балансировать над зоной прямого вылета. Команда из Воронежа в этом сезоне РПЛ чаще всех играет вничью. Семи нейтральных результатов и одной победы за двенадцать туров ей хватало для того, чтобы идти на тринадцатом месте. Не сказать, что воронежцы были вдохновлены домашней ничьей в прошлом туре против «Зенита», но для аутсайдера то был явно неплохой результат.

А вот у «Химок» ситуация хуже. Начали-то они чемпионат нормально, однако внезапная отставка Сергея Юрана стала водоразделом, после которого подмосковная команда лишь раз сыграла вничью в восьми матчах РПЛ, а в остальных случаях проиграла. В Кубке химчане тоже ничего не выиграли за три тура группового этапа. При этом накопленный ранее очковый багаж ещё держал «Химки» на предпоследнем месте таблицы чемпионата.

Воронежцы в отчётном матче сделали ставку на первые минуты, проведя их достаточно активно. На четвёртой минуте с левого угла вратарской после заброса пробил Аппаев, и в дело пришлось вступать Гудиеву. Ещё Гонгадзе здорово доставил мяч в штрафную с правого фланга, Акбашев готовился это замкнуть, но его успел опередить Глушаков. Гости всё-таки не дожали до быстрого гола своего соперника, который постепенно стал осваиваться на родном стадионе.

В частности, Руденко в контратаке убрал мяч влево и пробил со средней дистанции по центру ворот – Свинов должен был справиться и справился. Отбил, правда, перед собой, но его подстраховал защитник. Чуть позже Мирзов типа пробил слева с острого угла, и рикошеты от Морозова и Свинова увели мяч на корнер. Потом Мирзов после фирменного «гогниевского» хоровода в чужой штрафной на подаче углового пальнул с подбора выше и чуть правее перекладины.

В ответной, грубо говоря, атаке один на один с Гудиевым оказался Аппаев, но мяч тогда скакал по газону, и Хызыр также не смог попасть в створ. На 42-й минуте Зуев с левого полуфланга со штрафного, заработанного Мирзовым, закрутил мяч рядом с ближней штангой мимо ворот. В целом первый тайм прошёл в равной игре, отдать кому-то предпочтение было трудно. Встречались две команды из зон стыков и вылета – логично, что никто не хотел никому уступать.

На второй тайм с мыслями о быстром голе вышли химчане. Мирзов слева покатил к лицевой на Ломовицкого, а тот сохранил мяч в поле и отдал его Садыгову, который не попал в ближний угол. С рубежа часа игры стала возникать опасность у других ворот. Гонгадзе слева с острого угла не переиграл Гудиева, а Максимов сходу после короткого паса Акбашева промахнулся мимо цели.

«Химки» эксплуатировали дальние удары, тогда как Аппаев замкнул прострел в створ из офсайда, а в другой ситуации после очередной попытки Хызыра забить хозяев выручил Гудиев. Мог вырвать победу для хозяев Долгов, но не попал в левый угол после выката справа от Руденко. Итог – 0:0. Для «Факела» это восьмая ничья в чемпионате, а «Химки» не выиграли девятый матч подряд в РПЛ и двенадцатый кряду с учётом Кубка. Гогниев – на грани отставки. Отстранение Идову, Тихого и Камышева не помогло химчанам добиться победы дома над прямым конкурентом.

Кирилл Иванцов

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