Наставник «Факела» разочарован ничьей с «Химками»

В тринадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги новичок сезона «Факел» не сумел переиграть в гостевом матче «Химки», встреча завершилась вничью 0:0. Наставник воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов разочарован подобным исходом игры, он считает, что его команда упустила возможность взять три очка. «Факел» создал возможности, но не реализовал их.

- Очень напряженный матч, ничья. Мы немного расстроены результатом, потому что надеялись выиграть. Создавали моменты, качественно играли в обороне. Единственное, что не хватило — забитого мяча, мы не реализовали свои возможности, - заявил Пятибратов в интервью телеканалу «Матч ТВ».