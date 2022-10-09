​Терюшков больше не входит в наблюдательный совет «Химок»

Депутат Роман Терюшков решил выйти из наблюдательного совета «Химок». О своём решении он сообщил в телеграм-канале.

«Чтобы иметь возможность открыто высказывать позиции и взгляды на происходящее в российском футболе, считаю правильным дистанцироваться от ФК «Химки», - так Терюшков объяснил этот шаг.

«Химки» на текущий момент занимают 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находятся в зоне прямого вылета. Команда набрала восемь очков в двенадцати сыгранных турах. Ближайший матч чемпионата команда Спартака Гогниева проведёт 15 октября – против «Факела» на своём поле.