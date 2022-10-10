Гогниев отстранил трёх футболистов от тренировок с «Химками»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил трёх футболистов от занятий с основной командой. Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, в число этих игроков вошли Брайн Идову, Дмитрий Тихий и Илья Камышев. О причинах данного решения не сообщается.

Напомним, что после ухода из клуба Сергея Юрана «Химки» не смогли одержать ни одной победы, эта серия уже длится на протяжении 11 матчей. Под руководством Гогниева подмосковная команда проиграла шесть игр подряд.

«Красно-черные» занимают предпоследнее (15) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 8 очков после 12-ти туров.