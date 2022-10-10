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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гогниев отстранил трёх футболистов от тренировок с «Химками»

10 Октября 2022 • 18:55 Комментировать
Химки
...
Факел
15.10 14:00

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил трёх футболистов от занятий с основной командой. Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, в число этих игроков вошли Брайн Идову, Дмитрий Тихий и Илья Камышев. О причинах данного решения не сообщается.

Напомним, что после ухода из клуба Сергея Юрана «Химки» не смогли одержать ни одной победы, эта серия уже длится на протяжении 11 матчей. Под руководством Гогниева подмосковная команда проиграла шесть игр подряд.

«Красно-черные» занимают предпоследнее (15) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 8 очков после 12-ти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев Дмитрий Тихий Брайн Идову Илья Камышев
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