Бушманов рассказал, чего не хватает «Химкам»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о проблемах «Химок» в текущем сезоне РПЛ.

«Что касается причин в целом, то, наверное, они на поверхности: в команде с начала сезона уже третий тренер. Чего сейчас не хватает «Химкам» в первую очередь? Победить не могут», — заявил Бушманов Rusfootball.

По мнению специалиста, у игроков психологический барьер, который им необходимо преодолеть, любая победа может вывести команду из такой ситуации.

Бушманов подытожил, что «Химки» имеют хороший состав, а до конца чемпионата еще много игр, поэтому клуб не должен покинуть РПЛ по итогам сезона.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков за 12 матчей. Отметим, что подмосковный клуб не может выиграть на протяжении 11 игр во всех турнирах.