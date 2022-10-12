Юран — об отстранении футболистов «Химок»: «Для меня это дикость»

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран высказался об отстранении трёх игроков подмосковной команды от тренировочного процесса.

«За полгода работы в «Химках» я ни разу не замечал за парнями нарушений режима. На тренировках у них всегда была запредельная самоотдача. Они всегда хотят побеждать. Произошедшее для меня дикость. Что же там такое могло быть? В голову не приходит ни одна мысль», – заявил бывший футболист «Спартака» в интервью Sport24. По его словам, очень странно поступать таким образом с игроками основы в ситуации, когда коллектив находится в зоне вылета.

Напомним, что наставник «Химок» Спартак Гогниев принял решение отстранить Брайна Идову, Дмитрия Тихого и Илью Камышева от тренировок. По заявлению Юрана, указанные выше футболисты имеют характер, потому что не раз выходили на поле с определёнными травмами.