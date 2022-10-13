​Юран может возглавить «Химки» в четвёртый раз

Сергей Юран действительно может возглавить «Химки» в четвёртый раз в своей карьере. Как сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым», 53-летний специалист уже имел некие контакты с представителями руководства клуба. Многое будет зависеть от результата «Химок» в матче против «Факела» 15 октября.

Напомним, что «Химки» по ходу сезона уже дважды меняли тренера. Сейчас с командой работает Спартак Гогниев.

Последнюю на сегодняшний день победу «Химки» отпраздновали ещё в начале августа как раз под руководством Сергея Юрана. После победного матча с «Торпедо» тренер неожиданно был отправлен в отставку.