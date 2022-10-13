Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Юран может возглавить «Химки» в четвёртый раз

13 Октября 2022 • 19:19 Комментировать (1)
Химки
...
Факел
15.10 14:00

Сергей Юран действительно может возглавить «Химки» в четвёртый раз в своей карьере. Как сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым», 53-летний специалист уже имел некие контакты с представителями руководства клуба. Многое будет зависеть от результата «Химок» в матче против «Факела» 15 октября.

Напомним, что «Химки» по ходу сезона уже дважды меняли тренера. Сейчас с командой работает Спартак Гогниев.

Последнюю на сегодняшний день победу «Химки» отпраздновали ещё в начале августа как раз под руководством Сергея Юрана. После победного матча с «Торпедо» тренер неожиданно был отправлен в отставку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Спартак Гогниев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Gorchitsa 9
13 Октября 2022 в 19:29
Барсик! И ты вернёшься в это болото? Извини за обращение - мне 67 лет.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.10.22 в 19:30
Ростов Ростов
Урал Урал
1.59 4.10 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Октября
19:45 · Россия. Премьер-лига
Сильянов: Хочется быть на первом месте в РПЛ
19:32 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Промес — лучший игрок «Спартака»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Fan ID — великий идиотизм, который придумал какой-то идиот»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Адиев рассказал об интересе к нему со стороны клубов РПЛ
19:19 · Россия. Премьер-лига
​Юран может возглавить «Химки» в четвёртый раз 1
19:15 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Йокановичу нужно дать доработать до конца сезона»
18:59 · Россия. Премьер-лига
Лоськов — о возможном назначении в «Локомотив»: Никто со мной ни о чём не общался
18:50 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: Все игроки «Спартака» провалили прошлый сезон
18:40 · Россия. Премьер-лига
Колыванов уверен, что Талалаев сделает максимум для сохранения «Торпедо» в РПЛ
18:29 · Россия. Первая лига
Гаджиев высказался о повестках в махачкалинском «Динамо»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Прудников – о назначении Баженова: «Никита подходит на эту должность»
18:15 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Кайрата» рассказал об интересе других клубов к Алипу
18:04 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «В матчах с аутсайдерами в последнее время «Динамо» играет очень неудачно»
17:57 · Россия. Премьер-лига
Юран: У Давыдова было запредельное желание вернуться в футбол
17:47 · Россия. Премьер-лига
Уткин — о назначении Талалаева: Теперь «Торпедо» не вылетит в Первую лигу
Все новости
Рекомендуем