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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В ближайшие дни «Химки» выплатят долги по зарплате своим футболистам

10 Октября 2022 • 14:27 Комментировать
Химки
...
Факел
15.10 14:00

В ближайшие два дня «Химки» выплатят долги по зарплате своим футболистам, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство подмосковного клуба провело беседу с игроками, пообещав закрыть все долги до 10-11 октября.

Ранее сообщалось, что общая сумма задолженности составляет 300 миллионов рублей.

После 12 туров текущего розыгрыша РПЛ «Химки» расположились на 15-м месте в турнирной таблице, набрав восемь очков. Отметим, что по ходу сезона подмосковный коллектив дважды менял главного тренера — сначала на месте Сергея Юрана пришёл Николай Писарев, после чего уже самого Писарева сменил Спартак Гогниев.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки
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