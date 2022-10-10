В ближайшие дни «Химки» выплатят долги по зарплате своим футболистам

В ближайшие два дня «Химки» выплатят долги по зарплате своим футболистам, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, руководство подмосковного клуба провело беседу с игроками, пообещав закрыть все долги до 10-11 октября.
Ранее сообщалось, что общая сумма задолженности составляет 300 миллионов рублей.
После 12 туров текущего розыгрыша РПЛ «Химки» расположились на 15-м месте в турнирной таблице, набрав восемь очков. Отметим, что по ходу сезона подмосковный коллектив дважды менял главного тренера — сначала на месте Сергея Юрана пришёл Николай Писарев, после чего уже самого Писарева сменил Спартак Гогниев.
Бан пользователя