На неделе в прессе появилась информация о возможном увольнении Спартака Гогниева с должности главного тренера «Химок». Клубу пришлось даже выходить с заявлением, выражая доверие к Гогниеву и его штабу.

После субботнего матча против «Факела», завершившегося вничью со счётом 0:0, Гогниев высказался о своём будущем.

«У нас полное понимание с руководителями. У нас в России принято ставить на первое место результат. Результата добиваются по-разному. Можно купить суперфутболистов и супертренера, а можно взять неизвестного тренера, игроков, которые достойны играть в РПЛ, и работать с ними», - высказался Гогниев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

«Химки» на текущий момент располагаются на 15-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В ближайших двух турах команда Спартака Гогниева сыграет против «Спартака» и «Динамо».