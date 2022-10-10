Юран — об уходе Терюшкова из «Химок»: «Не могу сказать — хорошо это или плохо»

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран высказался о решении Романа Терюшкова выйти из наблюдательного совета «красно-чёрных».

«Это решение Терюшкова. Не знаю, чем руководствовался и что происходит внутри. Как и не могу сказать — хорошо это или плохо», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

9 октября Терюшков заявил об уходе из подмосковного клуба для того, чтобы иметь возможность открыто высказывать свое мнение на происходящее в российском футболе.

«Химки» занимают предпоследнее (15) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе восемь набранных очков после 12-ти туров.