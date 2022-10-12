Терюшков: «Решение по отставке Юрана принимал директор, и всю полноту ответственности несёт он»

Депутат Госдумы и бывший член попечительского совета «Химок» Роман Терюшков высказался об увольнении экс-наставника подмосковной команды Сергея Юрана.
Напомним, Юран был отправлен в отставку в начале августа. Под руководством российского специалиста «Химки» провели в нынешнем сезоне чемпионата России четыре встречи, одержав в них две победы, один раз сыграв вничью и единожды уступив. Отметим, что после ухода Юрана подмосковная команда выиграть никак не может.
Терюшков признался, что он не участвовал в принятии решения по отставке Юрана.
«Для меня большой вопрос, зачем убирать тренера, который ведёт клуб к победам. Решение принимал директор, и всю полноту ответственности несёт он», — цитирует Терюшкова РИА Новости.
После 12 туров текущего розыгрыша РПЛ «Химки» набрали восемь очков и расположились на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч подмосковный коллектив проведёт 15 октября против «Факела». Начало — в 14:00 по московскому времени.
"Депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета «Химок» заявил, что в клубе решили уволить тренера еще по окончании прошлого сезона: «У нас исторически была договоренность с Сергеем Николаевичем на краткосрочное сотрудничество. Честно сказать, это было взаимное решение, идем дальше. Это тяжелое решение, оно было принято еще по окончании прошлого сезона»." sports.ru
специалист высочайшего класса, каким является Юран, должен найти себя у руля крепкого иностранного клуба.
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