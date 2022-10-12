Терюшков: «Решение по отставке Юрана принимал директор, и всю полноту ответственности несёт он»

Депутат Госдумы и бывший член попечительского совета «Химок» Роман Терюшков высказался об увольнении экс-наставника подмосковной команды Сергея Юрана.

Напомним, Юран был отправлен в отставку в начале августа. Под руководством российского специалиста «Химки» провели в нынешнем сезоне чемпионата России четыре встречи, одержав в них две победы, один раз сыграв вничью и единожды уступив. Отметим, что после ухода Юрана подмосковная команда выиграть никак не может.

Терюшков признался, что он не участвовал в принятии решения по отставке Юрана.

«Для меня большой вопрос, зачем убирать тренера, который ведёт клуб к победам. Решение принимал директор, и всю полноту ответственности несёт он», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

После 12 туров текущего розыгрыша РПЛ «Химки» набрали восемь очков и расположились на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч подмосковный коллектив проведёт 15 октября против «Факела». Начало — в 14:00 по московскому времени.