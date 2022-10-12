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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терюшков: «Решение по отставке Юрана принимал директор, и всю полноту ответственности несёт он»

12 Октября 2022 • 12:14 Комментировать (2)
Химки
...
Факел
15.10 14:00

Депутат Госдумы и бывший член попечительского совета «Химок» Роман Терюшков высказался об увольнении экс-наставника подмосковной команды Сергея Юрана.

Напомним, Юран был отправлен в отставку в начале августа. Под руководством российского специалиста «Химки» провели в нынешнем сезоне чемпионата России четыре встречи, одержав в них две победы, один раз сыграв вничью и единожды уступив. Отметим, что после ухода Юрана подмосковная команда выиграть никак не может.

Терюшков признался, что он не участвовал в принятии решения по отставке Юрана.   

«Для меня большой вопрос, зачем убирать тренера, который ведёт клуб к победам. Решение принимал директор, и всю полноту ответственности несёт он», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

После 12 туров текущего розыгрыша РПЛ «Химки» набрали восемь очков и расположились на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч подмосковный коллектив проведёт 15 октября против «Факела». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Роман Терюшков
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ХИМКИ ФАКЕЛ
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Комментарии (2)
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rac531
12 Октября 2022 в 13:06
ВРЕТ КАК НАСТОЯЩИЙ ДЕПУТАТ))))

"Депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета «Химок» заявил, что в клубе решили уволить тренера еще по окончании прошлого сезона: «У нас исторически была договоренность с Сергеем Николаевичем на краткосрочное сотрудничество. Честно сказать, это было взаимное решение, идем дальше. Это тяжелое решение, оно было принято еще по окончании прошлого сезона»." sports.ru
Прям щас
12 Октября 2022 в 12:27
ну, есть рулевые, которые приводят команду на дно (честной) таблицы и при этом все довольны, а кого ни спроси никто ничего не знает.
специалист высочайшего класса, каким является Юран, должен найти себя у руля крепкого иностранного клуба.
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