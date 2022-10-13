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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: Пока не хочу комментировать возможное возвращение в «Химки»

13 Октября 2022 • 14:56 Комментировать
Химки
...
Факел
15.10 14:00

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о возможном возвращении в подмосковный клуб. Ранее сообщалось, что руководство «Химок» может отправить в отставку нынешнего наставника Спартака Гогниева и попробовать вернуть Юрана в команду.

«Пока не хочу это комментировать, это же разговоры. Первый раз от вас услышал, что такое возможно. Сложно это комментировать»», — цитирует слова Юрана «Чемпионат».

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков после 12-ти туров. В предстоящем туре «красно-черные» примут на своем поле «Факел», игра пройдет 15 октября в 14:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран
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ХИМКИ ФАКЕЛ
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