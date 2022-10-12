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Агент Волкова: «Для любого игрока смена тренера — это что-то немножко нервное»

12 Октября 2022 • 16:23 Комментировать
Химки
...
Факел
15.10 14:00

Агент Виталий Леднев, представляющий интересы защитника «Химок» Захара Волкова, рассказал о том, как игрок реагирует на смену тренеров в клубе.

«Для любого игрока смена тренера — это что-то немножко нервное. Но когда ты футболист, должен быть к этому адаптирован», — цитирует слова Леднева «РБ Спорт».

По мнению агента, это влияет на результат и на внутреннее настроение в команде, но у Волкова есть контракт, который необходимо отрабатывать.

В текущем сезоне 25-летний защитник принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых получил три желтые карточки и одну красную.

После 12-ти туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Захар Волков Виталий Леднев
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