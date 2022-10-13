​«Химки» сделали заявление на фоне слухов о Юране

Ходят слухи, что Сергей Юран может в четвёртый раз в своей тренерской карьере принять «Химки». Генеральный директор клуба опровергал информацию о возможном увольнении Спартака Гогниева, но к вечеру четверга пошла новая волна информации. Сообщалось, что в случае неудачного результата команды в матче с «Факелом» «Химки» действительно могут назначить Юрана.

На фоне слухов «Химки» решили выступить с заявлением.

«Футбольный клуб «Химки» не рассматривает вопрос возвращения Сергея Юрана. Появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. Никаких перестановок в тренерском штабе не планируется», - говорится в заявлении подмосковного клуба.

«Химки» подчёркивают полное доверие к Спартаку Гогниеву.