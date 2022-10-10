Юран высказался про своё увольнение из «Химок»

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о том, допустил ли ошибку подмосковный клуб, убрав его с поста главного тренера.

«Я не могу говорить про себя. Вы посмотрите на результат… Сопоставлять результаты можно со мной в команде и без. Вы как сами считаете, ошибка или нет?» — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Специалист считает, что работу тренера всегда оценивают по результатам команды, можно сравнить результаты «Химок» до и после ухода, наверное, это о чем-то говорит.

«Красно-черные» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 8 очков после 12-ти матчей.